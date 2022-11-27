"Ожидаем отставки Клинсманна": наставник Ирана ответил на обвинения в работе с судьями
Главный тренер "принцев Персии" Карлуш Кейруш остро отреагировал на уколы Юргена Клинсманна.
"Дорогой Юрген! Вы проявили инициативу назвать меня Карлушем, поэтому считаю, что правильно называть вас Юргеном. Верно? Даже не зная меня лично, вы ставите под сомнение мой характер с типичным пристрастным суждением о превосходстве.
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Независимо от того, насколько могу уважать то, что вы сделали на поле, эти замечания о культуре Ирана, национальной сборной и моих игроках – позор для футбола. Мы даже хотели бы пригласить вас как нашего гостя прийти в наш лагерь, пообщаться с игроками Ирана и узнать от них о стране, народе, поэтах и искусстве, алгебре, всей тысячелетней персидской культуре, а также послушать от наших игроков, как они любят и уважают футбол.
Как американца/немца, мы понимаем, что вы не поддерживаете нас. Без проблем. И, несмотря на ваши возмутительные замечания, которые пытаются подорвать наши усилия, жертвы и навыки, мы обещаем вам, что не будем выносить никаких суждений о вашей культуре, корнях и происхождении и что вам всегда будут рады в нашей семье. Вместе с тем, мы просто хотим с полным вниманием следить за решением ФИФА относительно вашей позиции как члена технической исследовательской группы ЧМ-2022. Потому что, очевидно, мы ожидаем, что вы подадите в отставку до того, как посетите наш лагерь", – написал Кейруш на своей странице в социальной сети Твиттер.
Напомним, Клинсманн подверг критике сборную Ирана и непосредственно Карлуша Кейруша после победы над Уэльсом (2:0). Экс-тренер сборной Германии и США отметил, что нынешний наставник иранцев испытывал трудности в Южной Америке, не смог пройти квалификацию с Колумбией, а затем не сумел пройти квалификацию с Египтом, но нашел себя в ближневосточной команде, поскольку она постоянно работает с судьями.
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