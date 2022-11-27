"Дорогой Юрген! Вы проявили инициативу назвать меня Карлушем, поэтому считаю, что правильно называть вас Юргеном. Верно? Даже не зная меня лично, вы ставите под сомнение мой характер с типичным пристрастным суждением о превосходстве.

"Почему не спрашиваете Саутгейта об Афганистане?": Кейруш устроил очередную истерику после вопроса о протестах в Иране

Независимо от того, насколько могу уважать то, что вы сделали на поле, эти замечания о культуре Ирана, национальной сборной и моих игроках – позор для футбола. Мы даже хотели бы пригласить вас как нашего гостя прийти в наш лагерь, пообщаться с игроками Ирана и узнать от них о стране, народе, поэтах и ​​искусстве, алгебре, всей тысячелетней персидской культуре, а также послушать от наших игроков, как они любят и уважают футбол.

Как американца/немца, мы понимаем, что вы не поддерживаете нас. Без проблем. И, несмотря на ваши возмутительные замечания, которые пытаются подорвать наши усилия, жертвы и навыки, мы обещаем вам, что не будем выносить никаких суждений о вашей культуре, корнях и происхождении и что вам всегда будут рады в нашей семье. Вместе с тем, мы просто хотим с полным вниманием следить за решением ФИФА относительно вашей позиции как члена технической исследовательской группы ЧМ-2022. Потому что, очевидно, мы ожидаем, что вы подадите в отставку до того, как посетите наш лагерь", – написал Кейруш на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, Клинсманн подверг критике сборную Ирана и непосредственно Карлуша Кейруша после победы над Уэльсом (2:0). Экс-тренер сборной Германии и США отметил, что нынешний наставник иранцев испытывал трудности в Южной Америке, не смог пройти квалификацию с Колумбией, а затем не сумел пройти квалификацию с Египтом, но нашел себя в ближневосточной команде, поскольку она постоянно работает с судьями.

Уэльс драматически проиграл Ирану в меньшинстве на 90+8 – безумное везение и кунг-фу вратаря не спасли Бейла и Ко