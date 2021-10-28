El Derbi madrileño – это всегда ожесточенный поединок двух футбольных гигантов, который смакуют любители футбола по всему миру. А когда на кону стоит ушастый кубок Лиги чемпионов – стадион превращается в настоящее поле битвы.

Мадридский Реал всегда является фаворитом любых соревнований. От королевского клуба всегда ждут побед. Это клуб с длинной трофейной историей и космическим бюджетом на новых игроков, которые помогут пополнить клубный музей новыми призами.

Дебют Месси в Донецке: 0 градусов, шокированная Барселона и геройства Агаховы

Атлетико же прокладывал себе путь на вершину на протяжении многих лет. В истории клуба были яркие вспышки, но "матрасники" всегда находились в тени своих "коронованных" соседей. Для игроков пошиба Торреса и Агуэро Атлетико был лишь трамплином к звездам. Финал Лиги чемпионов – отличный шанс сбросить Реал с пьедестала и доказать свою способность бороться за самые высокие трофеи.

Яркая Лига чемпионов 2021/22 в самом разгаре. Заряжайся эмоциями от лучших футбольных матчей и наслаждайся игрой в компании друзей вместе с Żubrówka.



Żubrówka – для тех, кто хочет настоящего! Узнать больше о Żubrówka и коктейлях тут.

С приходом Диего Симеоне в 2011 году Атлетико стал формировать свой особый стиль игры. Надежность обороны стала визитной карточкой "матрасников", оставить автограф в их воротах стало очень тяжело. Вместе с тем, быстрые атаки не давали сопернику отойти в защиту и определяли результат.

В сезоне ЛЧ 2013/14 Реал под руководством Карло Анчелотти прошел в финал очень просто. "Сливочные" без проблем разобрались в группе с Галатасараем, Ювентусом и Копенгагеном, в 1/8 поиздевались над Шальке (9:2 по итогам двух матчей), в 1/4 обошли Борусию (3:2) и не ощутили сопротивления от Баварии в полуфинале – 4:0.

Атлетико в группе с Зенитом, Порту и Аустрией набрал 16 очков и пропустил всего 3 гола. На стадии плей-офф было труднее: с Миланом проблем не возникло (5:1), а с Барселоной (2:1) и Челси (3:1) пришлось серьезно сражаться. Но как бы там ни было, мадридский клуб получил путевку в Лиссабон, где должен сойтись в поединке с ожесточенным врагом.

Арбитром матча УЕФА назначил Берна Кюйперса. Работы нидерландскому арбитру хватало – игроки были настолько неуступчивы, что в основное время матча он показал 7 желтых карточек. Этот показатель стал абсолютным рекордом турнира. Под горячую руку арбитра попали Рамос, Хедира, Хуанфран, Миранда, Рауль Гарсия, Коке и Вилья.

На 36-й минуте лидер Атлетико Диего Годин открыл счет в поединке. Казалось, Симеоне и компании удастся свергнуть футбольных королей Европы с трона. Часы на табло отсчитывали секунды до конца матча. Крепость Атлетико уверенно отражала осаду Роналду и партнеров. Еще немного – и мечтаемый ушастый кубок уже в руках.

Но величие – это о битве до конца. Игроки Реала никогда не опускают руки и дерутся до конца. Последние минуты матча, "сливочные" подают угловой. Защита Атлетико выставила оборонительные редуты, но совершила роковую ошибку – не удержала главное оружие Реала на втором этаже – Серхио Рамоса. Звездный защитник сумел угадать траекторию мяча, выпрыгнуть выше всех и отправить мяч в сетку ворот. Куртуа среагировал, но был бессилен – 1:1.

Такой удар отправил Атлетико в психологический нокаут, а Реал сразил соперника в овертаймах. Бейл, Марсело и Роналду уничтожили какие-либо надежды "матрасников" на серию пенальти, а Кюйперс раздал еще 5 "горчичников". 4:1 – сокрушительное поражение в шаге от мечты.

Нарушения правил стали для "матрасников" слабым утешением, и им не осталось ничего, кроме как работать над ошибками и снова прокладывать путь к мечте.