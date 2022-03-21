Недавно 48-летний экс-хавбек Аякса, Арсенала, Барселоны и сборной Нидерландов попал в скандал. Марк Овермарс присылал фото своего обнаженного члена сотрудницам, после чего его уволили с должности спортивного директора Аякса.

Но нидерландец недолго оставался без работы. Овермарс назначен спортивным директором в бельгийском Антверпене. Договор рассчитан на 4 года. По словам Марка, первой его целью в новой должности является выход Антверпена в групповой турнир Лиги чемпионов, сообщает HLN.

"Жаль, что история с Аяксом завершилась именно так. То, что тогда случилось, больше никогда не повторится", – заявил новоназначенный функционер.

После 32 туров Антверпен занимает третье место в чемпионате Бельгии.

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