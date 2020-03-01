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Овьедо – Тенерифе: Лунин сохранил место в стартовом составе – видеотрансляция матча

18:48 118 Читати українською
Овьедо – Тенерифе: Лунин сохранил место в стартовом составе – видеотрансляция матча
Андрій Лунін / Real Oviedo

Овьедо принимает Тенерифе в 30-м туре Сегунды. Андрей Лунин снова защищает ворота астурийцев с первых минут. Онлайн-видеотрансляцию матча можно посмотреть в этой новости на "Футбол 24".

Матч Овьедо – Тенерифе стартует в 19:15 по киевскому времени. После 29-х туров Овьедо набрал 29 очков и занимает предпоследнюю строчку чемпионата. Тенерифе разместился над зоной вылета Сегунды.

Андрей Лунин восьмой раз подряд выходит в основе Овьедо. В предыдущих матчах с ним в воротах астурийцы набрали 6 пунктов. Сам украинец прекрасно стартовал на новом месте и стал лучшим игроком команды в январе, однако последние два поединка его команда проиграла.

Лунин рискует не вернуться в Реал – мадридцы рассматривают сенсационную альтернативу, а фаны защищают украинца

Овьедо – Тенерифе: прямая видеотрансляция матча с Андреем Луниным в составе

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Испания Украинцы за рубежом Андрей Лунин Андрей Лунин Овьедо Овьедо
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