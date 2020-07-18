toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСИ

Улыбка фортуны для Лунина и минимальная победа Овьедо в видеообзоре матча против Расинга

18 июля 08:28 - Читати українською
Улыбка фортуны для Лунина и минимальная победа Овьедо в видеообзоре матча против Расинга
Овьедо – Расинг – видео гола и обзор матча / El Desmarque

В рамках 41-го тура испанской Сегунды Овьедо на своем поле переиграл сантандерский Расинг. Вашему вниманию видео забитого мяча и лучших моментов поединка.

Андалусийцам удалось забить быстрый мяч. Уже на 8-й минуте Обенг воспользовался ошибкой защитника и элегантно перебросил мяч через вратаря, опрометчиво покинувшего линию ворот.

Вест Хэм – Уотфорд – 3:1 – видео голов и обзор матча

"Подвиг" коллеги уже минуту спустя едва не повторил Андрей Лунин. Украинец в простом эпизоде столкнулся с собственным защитником, а хавбек Расинга Идальго воспользовался этой несогласованностью и отправил мяч в пустые ворота. Однако, Овьедо спас VAR – судьи заметили игру рукой в атаке.

В дальнейшем игра успокоилась, а финальный штурм сантандерцев успехом не увенчался. Как следствие, очередные 3 очка для Овьедо и "сухой" матч для Лунина.

Лунин эпично "привез" гол, но стал лучшим в матче и сохранил для Овьедо прописку в Сегунде – VAR спас от позора

blog_ava
Три фаворита на пост тренера Динамо – известный агент раскрыл свою версию в кулинарном ребусе
22 июля
18447
Теги
Украинцы за рубежом Испания Видеоновости Андрей Андрей Лунин Овьедо Овьедо Расинг Расинг
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
50
мин
Ингулец
17:00
Черноморец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук