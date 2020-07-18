Улыбка фортуны для Лунина и минимальная победа Овьедо в видеообзоре матча против Расинга

В рамках 41-го тура испанской Сегунды Овьедо на своем поле переиграл сантандерский Расинг. Вашему вниманию видео забитого мяча и лучших моментов поединка.

Андалусийцам удалось забить быстрый мяч. Уже на 8-й минуте Обенг воспользовался ошибкой защитника и элегантно перебросил мяч через вратаря, опрометчиво покинувшего линию ворот.

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"Подвиг" коллеги уже минуту спустя едва не повторил Андрей Лунин. Украинец в простом эпизоде столкнулся с собственным защитником, а хавбек Расинга Идальго воспользовался этой несогласованностью и отправил мяч в пустые ворота. Однако, Овьедо спас VAR – судьи заметили игру рукой в атаке.

В дальнейшем игра успокоилась, а финальный штурм сантандерцев успехом не увенчался. Как следствие, очередные 3 очка для Овьедо и "сухой" матч для Лунина.

Лунин эпично "привез" гол, но стал лучшим в матче и сохранил для Овьедо прописку в Сегунде – VAR спас от позора