toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД ВЕСТ ХЭМ - УОТФОРД

Овьедо – Расинг: Лунин выйдет в стартовом составе против главного неудачника Сегунды

21:10 - Читати українською
Овьедо – Расинг: Лунин выйдет в стартовом составе против главного неудачника Сегунды
Овьедо – Расинг: Лунин против главного неудачника – онлайн-трансляция матча 17 июля 2020

Овьедо принимает Расинг в 41-м туре Сегунды. Лунин досрочно может сохранить прописку в классе. Онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Андрей Лунин уже традиционно оказался в стартовом составе Овьедо. Это будет 19-й матч за испанский клуб, в предыдущих встречах голкипер пропустил 18 мячей, а 5 поединков отстоял "на ноль".

Эффектный сэйв Лунина попал в пятерку лучших спасений тура в Сегунде

Игра стартует в 22:00. Две победы подряд подняли команду Андрея Лунина на 14-е место в турнирной таблице Сегунды. Матч против Расинга – прекрасная возможность обеспечить себе сохранение прописки во втором дивизионе чемпионата Испании. Тем более, в гости к Овьедо пожалует главный неудачник чемпионата – "вердибланкос" уже не имеют даже теоретических шансов покинуть последнее место. Однако, Лунину и Ко стоит быть осмотрительными, ведь в прошлом матче Расинг сенсационно обыграл Уэску, которая сейчас вторая в таблице.

blog_ava
Динамо – Заря: Шапаренко назвал одноклубника, который добавил уверенности игре киевлян
07:30
10077
Теги
Испания Видеоновости Андрей Андрей Лунин Овьедо Овьедо Расинг Расинг
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
34
мин
Вест Хэм
22:00
Уотфорд
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук