Овьедо – Расинг: Лунин выйдет в стартовом составе против главного неудачника Сегунды

Овьедо принимает Расинг в 41-м туре Сегунды. Лунин досрочно может сохранить прописку в классе. Онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Андрей Лунин уже традиционно оказался в стартовом составе Овьедо. Это будет 19-й матч за испанский клуб, в предыдущих встречах голкипер пропустил 18 мячей, а 5 поединков отстоял "на ноль".

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Игра стартует в 22:00. Две победы подряд подняли команду Андрея Лунина на 14-е место в турнирной таблице Сегунды. Матч против Расинга – прекрасная возможность обеспечить себе сохранение прописки во втором дивизионе чемпионата Испании. Тем более, в гости к Овьедо пожалует главный неудачник чемпионата – "вердибланкос" уже не имеют даже теоретических шансов покинуть последнее место. Однако, Лунину и Ко стоит быть осмотрительными, ведь в прошлом матче Расинг сенсационно обыграл Уэску, которая сейчас вторая в таблице.