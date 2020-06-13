toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ЮВЕНТУС - МИЛАН ЗАРЯ - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Роскошные сейвы Лунина в видеообзоре матча Овьедо – Понферрадина

08:40 38 Читати українською
Роскошные сейвы Лунина в видеообзоре матча Овьедо – Понферрадина
Овьедо – Понферрадина – видеообзор матча с участием Лунина 12 июня 2020

Овьедо сыграл вничью с Понферрадиной (0:0) в рамках 32-го тура испанской Сегунды. Андрей Лунин отыграл весь матч. Смотрите видеообзор поединка Овьедо – Понферрадина на "Футбол 24".

Испания 2019/20. Сегунда, 32 тур

Овьедо – Понферрадина – 0:0

Андрей Лунин стал главным действующим лицом матча Овьедо – Понферрадина. Голкипер сборной Украины совершил 4 сейва, некоторые из которых стали действительно роскошными. В одном из эпизодов мяч все же побывал в воротах Лунина, но гол был отменен.

Овьедо – Понферрадина: Лунин сам порождает и хоронит интригу – украинец стал абсолютным героем первого за 3 месяца матча

Ничью можно считать оптимальным результатом для Овьедо, который так и не создал серьезной опасности у ворот гостей. Астурийцы набрали 36 очков и рискуют по итогам тура оказаться в зоне вылета. Интересно, что конкурентами команды Лунина является Альбасете и Луго, за которые выступают Роман Зозуля и Василий Кравец соответственно.

blog_ava
Овьедо – Понферрадина: Лунин сам порождает и хоронит интригу – украинец стал абсолютным героем первого за 3 месяца матча
02:33
707
Теги
Главное Украинцы за рубежом Андрей Лунин Андрей Лунин Видеоновости Испания Сегунда Понферрадина Понферрадина Овьедо Овьедо
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
58
мин
Заря
17:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук