Роскошные сейвы Лунина в видеообзоре матча Овьедо – Понферрадина

Овьедо сыграл вничью с Понферрадиной (0:0) в рамках 32-го тура испанской Сегунды. Андрей Лунин отыграл весь матч. Смотрите видеообзор поединка Овьедо – Понферрадина на "Футбол 24".

Испания 2019/20. Сегунда, 32 тур

Овьедо – Понферрадина – 0:0

Андрей Лунин стал главным действующим лицом матча Овьедо – Понферрадина. Голкипер сборной Украины совершил 4 сейва, некоторые из которых стали действительно роскошными. В одном из эпизодов мяч все же побывал в воротах Лунина, но гол был отменен.

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Ничью можно считать оптимальным результатом для Овьедо, который так и не создал серьезной опасности у ворот гостей. Астурийцы набрали 36 очков и рискуют по итогам тура оказаться в зоне вылета. Интересно, что конкурентами команды Лунина является Альбасете и Луго, за которые выступают Роман Зозуля и Василий Кравец соответственно.