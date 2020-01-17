Овьедо официально представил Лунина – президент клуба поблагодарил Реал

Испанский клуб провел официальную презентацию новичков, среди которых украинский вратарь Андрей Лунин.

"Это был длительный процесс подписания. Все благодаря командной работе. Казалось, это невозможная цель. Хотел бы поблагодарить Реал", – цитирует президента Овьедо Хорхе Менендеса Валлина официальный твиттер клуба.

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Напомним, Лунин будет выступать за клуб из Астурии на правах аренды до окончания текущего сезона. Сейчас команда занимает 17 место в турнирной таблице Сегунды. Вчера украинец уже дебютировал за Овьедо – он сыграл в выездном матче против Альмерии (0:2).

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