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Овьедо официально представил Лунина – президент клуба поблагодарил Реал

17 января 22:07 109 Читати українською
Овьедо официально представил Лунина – президент клуба поблагодарил Реал
Андрей Лунин / ФК Овьедо

Испанский клуб провел официальную презентацию новичков, среди которых украинский вратарь Андрей Лунин.

"Это был длительный процесс подписания. Все благодаря командной работе. Казалось, это невозможная цель. Хотел бы поблагодарить Реал", – цитирует президента Овьедо Хорхе Менендеса Валлина официальный твиттер клуба.

Лунин допустил эпичный фейл в дебютном матче за Овьедо – команда украинца уступила одному из лидеров Сегунды

Напомним, Лунин будет выступать за клуб из Астурии на правах аренды до окончания текущего сезона. Сейчас команда занимает 17 место в турнирной таблице Сегунды. Вчера украинец уже дебютировал за Овьедо – он сыграл в выездном матче против Альмерии (0:2).

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Теги
Украинцы за рубежом Испания Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин Сегунда
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