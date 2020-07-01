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Овьедо – Мирандес: Лунин и Ко пытаются реабилитироваться за неудачный предыдущий поединок – онлайн-трансляция матча

1 июля 20:25 - Читати українською
Овьедо – Мирандес: Лунин и Ко пытаются реабилитироваться за неудачный предыдущий поединок – онлайн-трансляция матча
Овьедо – Мирандес: онлайн-трансляция матча с участием Лунина 1 июля 2020

Овьедо принимает Мирандес в 37-м туре испанской Сегунды. Андрей Лунин начал игру с первых минут. Онлайн-видеотрансляция матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Овьедо – Мирандес начался в 20:30 по киевскому времени. Команда Андрея Лунина разместилась в зоне вылета и занимает 19-ю позицию, уступая Нумансии по дополнительным показателям. У обеих команд по 41 очку. Мирандес, который сенсационно остановился в шаге от финала Кубка Испании 2019/20, находится на 11-м месте турнирной таблицы (49 пунктов) и сохраняет шансы на плей-офф за повышение в классе.

Нумансия – Овьедо: Лунин проиграл матч за 6 очков, получил самую низкую оценку, но угодил фанам эмоциями

Андрей Лунин традиционно начал поединок с первых минут. Предыдущий матч получился для голкипера сборной Украины не слишком удачным – Овьедо проиграл конкуренту в борьбе за выживание, а Лунин получил необычно низкие оценки. Астурийцы выиграли лишь однажды в последних пяти матчах, а вот у Мирандеса немного лучше ситуация – 7 очков из 15 возможных.

Овьедо – Мирандес: онлайн-видеотрансляция матча 5 июля 2020

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Главное Испания Украинцы за рубежом Видеоновости Овьедо Овьедо Андрей Андрей Лунин Сегунда Мирандес Мирандес
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