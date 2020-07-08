Лунин пропустил, но помог в битве за жизнь: Овьедо покидает зону вылета, украинец получает низкую оценку

Овьедо и Лас-Пальмас сыграли в 39 туре Сегунды. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании, Сегунда. 39 тур

Овьедо – Лас– Пальмас – 2:1

Голы: Ортуньо, 37, Сангальи, 50 – Кастро, 68

Матч стартовал в 20:30 по киевскому времени. Андрей Лунин традиционно вышел на поле в стартовом составе. Предыдущий матч сложился для команды украинца неудачно. Несмотря на отраженный Луниным пенальти, Овьедо проиграл Кадису (0:2) и опустился в зону вылета (44 очка).

Сегодняшний оппонент – Лас-Пальмас – расположился в середине турнирной таблицы с 50-ю очками. Гости еще имели математические шансы запрыгнуть в плей-офф за выход в Ла Лигу. При этом, прописку на следующий сезон они еще также не гарантировали. Поэтому очки были крайне необходимы обеим командам.

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Первый опасный момент создали хозяева. Барсенас протащил мяч к линии штрафной и пробил в угол ворот – Лас-Пальмас от неприятностей спас рикошет. Лунина побеспокоили через 8 минут. С дальним ударом гостей украинец справился без проблем. В эти минуты преимуществом владел Овьедо. "Синие" контролировали мяч, однако до опасных моментов дело не доходило.

Зато наш голкипер едва не создал неприятности на ровном месте. Получив пас от партнера, Андрей, похоже, вовремя не решил, что с ним делать, и под прессингом пришлось поспешно выбивать мяч в аут.

Игра успокоилась, после первого получаса команды устроили водопой. А на 37-й минуте хозяева неожиданно открыли счет. Альфредо Ортуньо воспользовался забросом с центра поля, принял мяч на грудь и вторым касанием перебросил голкипера – 1:0. Лас-Пальмас ответил двумя угловыми подряд – без ударов.

Со старта второго тайма Овьедо бросился в атаку. На 49-й минуте счет мог удваивать Борха Санчес – его убийственный удар из пределов штрафной успел заблокировать защитник. Однако ненадолго. Уже через минуту, после суеты во владениях гостей, "синие" таки добились своего – Сангальи мощным ударом под перекладину реализовал старания партнеров.

Лас-Пальмас оправился, хотя и не сразу. На 61-й минуте Бенито Рамирес мощно пробил метров с 25-ти. Мяч летел по неудобной траектории и Лунин парировал перед собой – к счастью, рядом находился защитник, он подстраховал голкипера. Через мгновение украинец значительно увереннее справился со штрафным ударом.

Но дальше произошел эпизод, в котором Андрей был бессилен. Гости разрезали оборону Овьедо красивой комбинацией, Рубен Кастро продавил оппонента и неуловимым ударом пробил в самый угол с близкого расстояния – 2:1. Лас-Пальмас продолжил натиск, но на 86-й минуте Овьедо мог снимать все вопросы относительно победителя. Сангальи дважды расстреливал голкипера – с первым ударом тот справился, а дальше подстраховала стойка. На 90+2-й "синие" еще и не реализовали выход один на один.

Победа позволила Овьедо набрать 47 очков и подняться на 17-ю строчку, покинув зону вылета. Зато вплотную к ней приблизился Альбасете Романа Зозули – 45 очков и один матч в запасе.

Лунин – среди худших

Тем, кто не видел матча, прежде всего интересно, как сыграл Лунин, не так ли? Докладываем: за 95 минут Андрей совершил три сейвы и пропустил один гол. Сразу стоит отметить, что вина украинца в этом мяче – минимальная. Защитники позволили 39-летнему Рубену Кастро нанести удар с убойной позиции, к тому же легендарный форвард Лас-Пальмас воспользовался своим шансом настолько филигранно, что практически не оставил голкиперу шансов на спасение.

Правда, статистический портал Sofa Score оценил действия нашего легионера крайне скромным баллом – 6,6. Более низкую оценку среди игроков Овьедо получил лишь полузащитник Эдгар Барсенас, которого заменили на 82-й минуте. Лучшими же оказались авторы победных голов "синих" – Альфредо Ортуньо и Марко Сангальи (по 7,6).

Главная причина низкой оценки Лунина заключается в том, что соперники не смогли нагрузить его серьезной работой, чтобы он имел шанс показать себя во всей красе. Однако чего греха таить – были и минимальные ошибки. Например, в первом тайме Лунин передержал мяч и под прессингом выбил его в аут. А после перерыва рискованно парировал перед собой дальний удар Рамиреса. К счастью, рядом находился защитник Овьедо, который разрядил опасность.

Овьедо: впереди – еще три финала

Команда Хосе Анхеля Зиганды уже приучила нас к тому, что является одной из наименее зрелищных во втором испанском дивизионе. В предыдущих пяти турах забили лишь дважды, а трижды пропустили. При этом одержали две победы. О чем это говорит? Овьедо умеет играть прагматично, на результат – преодолеть соперника, усыпить его, а потом ужалить голом и закрыться в своей крепости.

Первый тайм против Лас-Пальмас шел по обычному для "синих" сценарию. Сами ничего не создавали, но и сопернику не позволяли этого сделать. А тогда, когда подопечные Пепе Меля стали подумывать о раздевалке, неожиданный заброс вперед – и Ортуньйо в объятиях партнеров.

Очень важно, что на старте второй 45-минутки удалось удвоить преимущество. Тот напор, который завершился расстрельным ударом Сангальи, похоже, стал для гостей полной неожиданностью. Но язык не повернется назвать его переломным. Ведь после этого Лас-Пальмас перехватил инициативу и довольно легко сократил отставание в счете.

Именно тогда как нельзя кстати для Овьедо стало умение засушить игру. "Синие" превосходили оппонента в выигранных единоборствах (50-48), удачном отборе (13-10) и выносе мяча (18-10). Команда в прямом смысле боролась за свои три очка. И даже нашла в себе силы создать еще два голевых момента у ворот Лас-Пальмас. Заслуженная победа.

Лунин и Ко вновь покинули зону вылета, однако гандикап настолько незначителен, что о спасении пока не может быть и речи. До финиша чемпионата осталось три тура. Овьедо сыграет два крайне тяжелых выездных поединка против Сарагосы и Эльче, которые ведут борьбу за путевку в Примеру. И только с третьим соперником, Расингом, проблем быть не должно – Сантандер занимает последнее место, смирившись с вылетом. Судьба Овьедо, скорее всего, определится в финальном туре, который состоится 20 июля.

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