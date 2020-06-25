Овьедо – Фуэнлабрада: онлайн-трансляция матча – Лунин хочет продлить крутую серию в Испании, экс-звезда Карпат против

Андрей Лунин с Овьедо и Фуэнлабрада сыграют в 35 туре Сегунды. Онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Лунин стал одним из героев дерби в Хихоне, а теперь попытается продлить беспроигрышную серию. Шансы есть, ведь Фуэнлабрада, хотя и занимает 12-е место, не выиграла ни одного из 10 предыдущих выездных поединков. В то же время Овьедо лишь на пару очков оторвался от зоны вылета. Андрей выдал 3 сухих матча за 5 последних туров чемпионата Испании. Пусть даже второго дивизиона. Такого в европейской карьере Лунина еще не было – за весь предыдущий сезон Примеры было 2 клиншита. За эти 5 туров в Сегунде нет равных Овьедо: 11 очков и лишь 3 пропущенных мяча, абсолютно лучшие показатели.

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Овьедо – Фуэнлабрада: смотреть матч онлайн – Лунин в стартовом составе (видео)

Украинский голкипер начнет игру с первых минут. В стартовом составе Фуенлабрады выйдет Кристобаль Маркес, который в свое время поиграл за львовские Карпаты.

Овьедо:

Фуэнлабрада: