toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
МИНАЙ - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НАПОЛИ - ЮВЕНТУС СЕРГЕЙ РЕБРОВ

Овьедо – Депортиво: онлайн-трансляция ключевого матча Лунина – украинец против легендарного чемпиона

20:24 - Читати українською
Овьедо – Депортиво: онлайн-трансляция ключевого матча Лунина – украинец против легендарного чемпиона
Овьедо – Депортиво: онлайн-трансляция матча 17 июня 2020 – Лунин в составе

Овьедо принимает Депортиво в 33 туре Сегунды. Андрей Лунин выходит в основе на ключевой поединок за жизнь во втором дивизионе чемпионата Испании. Онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Матч Овьедо – Депортиво стартует в 20:30. Легендарный клуб, в 2000-х выигрывавший чемпионат Испании и игравший в полуфинале Лиги чемпионов, сейчас одной ногой стоит в третьем дивизионе. Команды разделяет только разница голов. Впрочем, если сегодня команда Лунина не победит, то опустится на место галисийцев в зону вилета. Настоящий финал в борьбе за жизнь, битва за 6 очков. В первом круге Овьедо проиграл на выезде 2:3, но тогда в его воротах не было арендованного у Реала украинца.

Лунін з двома обличчями приголомшив іспанські ЗМІ та фанатів: від сучого сина до божевільного рятівника за 90 хвилин

Овьедо – Депортиво: онлайн-трансляция матча 17 июня 2020 – видео ключевого поединка Лунина

blog_ava
Барселона не без труда переиграла Леганес: тень Вальверде над Камп Ноу, провал Гризманна, Фати и Месси спасают праздник
02:57
484
Теги
Видеоновости Испания Украинцы за рубежом Овьедо Овьедо Андрей Андрей Лунин Сегунда Депортиво Депортиво
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
мин
Боруссия Дортмунд
21:30
Майнц
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук