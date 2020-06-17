Овьедо – Депортиво: онлайн-трансляция ключевого матча Лунина – украинец против легендарного чемпиона

Овьедо принимает Депортиво в 33 туре Сегунды. Андрей Лунин выходит в основе на ключевой поединок за жизнь во втором дивизионе чемпионата Испании. Онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Матч Овьедо – Депортиво стартует в 20:30. Легендарный клуб, в 2000-х выигрывавший чемпионат Испании и игравший в полуфинале Лиги чемпионов, сейчас одной ногой стоит в третьем дивизионе. Команды разделяет только разница голов. Впрочем, если сегодня команда Лунина не победит, то опустится на место галисийцев в зону вилета. Настоящий финал в борьбе за жизнь, битва за 6 очков. В первом круге Овьедо проиграл на выезде 2:3, но тогда в его воротах не было арендованного у Реала украинца.

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Овьедо – Депортиво: онлайн-трансляция матча 17 июня 2020 – видео ключевого поединка Лунина