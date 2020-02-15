Овьедо – Алькоркон: Лунин традиционно в стартовом составе – видеотрансляция матча

Овьедо принимает Алькоркон в 28-м туре Сегунды. Андрей Лунин снова защищает ворота астурийцев с первых минут. Онлайн-видеотрансляцию матча можно посмотреть в этой новости на "Футбол 24".

Матч Овьедо – Алькоркон стартовал в 19:15 по киевскому времени. После 27-х туров Овьедо набрал 29 очков и находится над зоной вылета, занимая 18-ю строчку. Алькоркон разместился в середине турнирной таблицы Сегунды.

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Андрей Лунин шестой раз подряд выходит в основе Овьедо. В предыдущих матчах с ним в воротах астурийцы набрали 6 пунктов. Сам украинец прекрасно стартовал на новом месте: стал лучшим игроком команды в январе и собрал немало комплиментов от фанов и журналистов.

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Овьедо – Алькоркон: прямая видеотрансляция матча с Андреем Луниным в составе