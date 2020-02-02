Овьедо – Альбасете: Лунин и Зозуля в стартовом составе в дерби украинцев в Сегунде

Овьедо принимает Альбасете в 26-м туре Сегунды. Андрей Лунин и Роман Зозуля. Онлайн-видеотрансляцию матча можно посмотреть в этой новости на "Футбол 24".

Матч Овьедо – Альбасете стартует в 21:30 по киевскому времени. После 25 туров Овьедо набрал столько же очков и находится в зоне вылета, занимая 19-ю строчку. Зато Альбасете набрал лишь один пункт в последних 5 матчах.

Андрей Лунин неизменно выходит в старте "синих" после трансфера – четвертый матч подряд для украинца. Аналогичной статистикой может похвастаться и Роман Зозуля – форвард также четвертый раз подряд получает место в старте Альбасете.

Состав Овьедо:

Состав Альбасете: