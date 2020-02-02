toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО ТОТТЕНХЭМ - МАНЧЕСТЕР СИТИ ТРАНСФЕРЫ

Овьедо – Альбасете: Лунин и Зозуля в стартовом составе в дерби украинцев в Сегунде

21:15 334 Читати українською
Овьедо – Альбасете: Лунин и Зозуля в стартовом составе в дерби украинцев в Сегунде
Лунин против Зозули: онлайн-видеотрансляция матча

Овьедо принимает Альбасете в 26-м туре Сегунды. Андрей Лунин и Роман Зозуля. Онлайн-видеотрансляцию матча можно посмотреть в этой новости на "Футбол 24".

Матч Овьедо – Альбасете стартует в 21:30 по киевскому времени. После 25 туров Овьедо набрал столько же очков и находится в зоне вылета, занимая 19-ю строчку. Зато Альбасете набрал лишь один пункт в последних 5 матчах.

Андрей Лунин неизменно выходит в старте "синих" после трансфера – четвертый матч подряд для украинца. Аналогичной статистикой может похвастаться и Роман Зозуля – форвард также четвертый раз подряд получает место в старте Альбасете.

Состав Овьедо:

Состав Альбасете:

blog_ava
Марез развелся с женой – новая спутница алжирца встречалась с Агуэро, а ее отец играл за Манчестер Сити
14:55
643
Теги
Украинцы за рубежом Испания Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин Альбасете Альбасете Роман Зозуля Роман Зозуля
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
35
мин
Сампдория
21:45
Наполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук