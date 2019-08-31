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Оуэн спрогнозировал победителя Лиги чемпионов

09:54 56 Читати українською
Оуэн спрогнозировал победителя Лиги чемпионов
Манчестер Сити / Сайт клуба

Экс-игрок Манчестер Юнайтед и сборной Англии Майкл Оуэн считает, что Манчестер Сити станет победителем Лиги чемпионов.

"Думаю, Лигу чемпионов выиграет Манчестер Сити. Их время пришло. Они очень долго строили команду, а Лига чемпионов, безусловно, является их приоритетом.

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Манчестер Сити сейчас отчаянно нуждается в победе в Лиге чемпионов, как Ливерпуль отчаянно нуждается в победе в Премьер-лиге", – передает слова Оуэна FOX Sports.

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Напомним, в групповом этапе Лиги чемпионов Манчестер Сити встретится с донецким Шахтером, Динамо Загреб и Аталантой.

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