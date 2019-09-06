Оуэн сомневается в бомбардирской способностях Рашфорда

Бывший нападающий сборной Англии поделился мнением относительно уровня представителя Манчестер Юнайтед.

"Я не думаю, что забивать голы – это то, что он делает с закрытыми глазами.

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Думаю, его игру нужно оценивать не только по забитым голам, но также по результативными передачами и всем остальном. Он более разносторонний игрок, чем был я.

У него отличный прием мяча и разнообразная техника, чего у меня никогда не было, но у него нет инстинкта убийцы, который был у меня. Я был просто одержим голами. Игроки вроде Робби Фаулера, Серхио Агуэро или Харри Кейна – это люди, которые одержимы голами. Я не думаю, что он одержим голами", – цитирует Оуэна Goal.

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Напомним, экс-игрок сборной Англии защищал цвета Манчестер Юнайтед с 2009 по 2012 годы.