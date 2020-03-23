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Оуэн поиздевался над своим "Золотым мячом"

23 марта 23:30 40 Читати українською
Оуэн поиздевался над своим "Золотым мячом"
Майкл Оуэн / Фото Pinterest

Экс-форвард Манчестер Юнайтед и сборной Англии Майкл Оуэн не слишком уважает свои трофеи.

Майкл Оуэн не смог устоять перед соблазном понабивать рулон туалетной бумаги и тоже присоединился к "Stayathomechallenge".

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После нескольких несложных трюков легенда отправил "снаряд" в щель между своим "Золотым мячом" и потолком. Очень вероятно, что видеоролик смонтирован.

Напомним, Оуэн стал обладателем самой престижной индивидуальной награды в 2001 году.

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Майкл Оуэн Майкл Оуэн Англия Золотой мяч Видеоновости
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