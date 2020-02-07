Оуэн: Игроки Манчестер Юнайтед могли убить друг друга на тренировках – у них был менталитет победителя

Экс-форвард Манчестер Юнайтед и сборной Англии Майкл Оуэн вспомнил период своих выступлений за "красных дьяволов", намекнув, чего именно не хватает нынешним футболистам манкунианцев.

"Каждый раз, когда я выходил на тренировочное поле с игроками Юнайтед, я чувствовал в них менталитет победителя. Казалось, что они никому не могут проиграть.

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Они могли буквально убить друг друга. Игроки были большими друзьями, но на тренировках могло произойти все что угодно, они выглядели как животные, которые хотят побеждать всегда и любой ценой", – приводит слова Оуэна издание Daily Mail.

Напомним, обладатель "Золотого мяча-2001" провел в составе Манчестер Юнайтед 52 матча и забил 17 голов. Оуэну удалось стать с командой чемпионом Премьер-лиги, а также выиграть Кубок лиги и Суперкубок Англии.

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