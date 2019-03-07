Оуэн: Динамо ужасно играет в Англии, ставлю на Челси

Легендарный английский форвард Майкл Оуэн считает, что у Динамо нет шансов даже на ничью в матче 1/8 финала Лиги Европы против Челси.

"Киевское Динамо никогда не выигрывало на английской земле матчи еврокубков: 11 поражений и три ничьих в 14 матчах. И я не вижу, благодаря чему они могут справиться с этой тенденцией на Стэмфорд Бридж.

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Челси – одна из трех команд, вместе с Вильярреалом и Айнтрахтом, которая ни разу не проигрывала в текущем розыгрыше Лиги Европы. Думаю, Челси победит и сегодня. Вряд ли разгромно, но уверенно. Я бы поставил на их победу всухую", – передает слова Оуэна Championat.

Напомним, Динамо сегодня сыграет против Челси на Стэмфорд Бридж в 1/8 финала Лиги Европы. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22 часа.

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