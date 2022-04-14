"Отвратительное поведение со стороны игроков Атлетико. Им должно быть стыдно за некоторые выходки, которые они сделали. Особенно Савичу.

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Если говорить о футболе, то стоит отдать должное Атлетико, поскольку они заставили Манчестер Сити играть так, как мы этого давно не видели. Однако некоторые вещи в конце матча были совсем не теми, что хочется видеть на футбольном поле", – цитирует Фердинанда Metro.

К слову, Манчестер Сити по сумме двух матчей вышел в полуфинал ЛЧ, оставив Атлетико за бортом турнира. Поединок в Мадриде завершился без голов, но на поле было жарко. Подопечные Диего Симеоне не избегали грязной игры, что привело к конфликтным ситуациям.

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