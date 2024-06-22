“Это не может ставить нас на колени”

На словацком телевидении было очень горячо. Тамошние эксперты возмущаются провальным для "соколов" вторым таймом, а также не понимают оптимистичных заявлений главного тренера Франческо Кальцони.

"Это тяжелый удар. Конечно, нам всем грустно. И экспертам в студии, и зрителям у экранов. Каждый болельщик хотел, чтобы мы хорошо провели выходные и не имели дело с калькуляторами, которые придется взять в руки", – комментирует поражение легенда сборной Словакии Станислав Шестак в послематчевой студии Markíza TV.

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"Я лично не ожидал похожего развития событий. Думаю, что мы упростили им задачу. Надо сказать, что во втором тайме мы были пассивными. Не было смелости двигаться вперед, а как раз наоборот. Было, так сказать, волнение за результат. И если ты волнуешься, что что-то подобное произойдет, то удар просто придет", – добавляет Мартин Шевела, двукратный чемпион Словакии в начале "нулевых".

"Это был ветер в паруса украинцев. С тех пор они не дают нам выдохнуть, будто вы влили еще больше энергии в их жилы. Печально, ведь нам также нужно быть психологически выносливее. Мы не должны становиться на колени из-за равного счета, ведь мы еще живы. Это турнир. Каждый пункт важен. Мне обидно, что мы своей пассивностью проиграли украинцам.

Тренер всегда делает замену, чтобы добавить больше энергии, часто именно запасные решают судьбу матчей. Мы видели это лишь с другой стороны. Яремчук появился на поле и фантастически завершил комбинацию. У нас замены не были настолько качественными", – жалуется Шестак. – Я удивлен, ведь тренер сказал, что он доволен, прежде всего вторым таймом. Когда мы проигрываем матч, то нельзя говорить, что мы довольны. Это простая математика".

Критика звезды ПСЖ

Sport.aktuality критикует капитана команды Милана Шкриняра. Центрбек ПСЖ оказался в унизительной компании из 6-и игроков, которым выставили самые низкие оценки – четверки: "Хотя он долгое время был надежным и полезным, прежде всего, в билдапе, капитан провалился в концовке. Уже в первом тайме Довбик слишком легко избавился от Шкриняра в штрафной, затем его выручил Пекарик. Уже после перерыва он полностью потерял Довбика. Последний, к счастью, неудачно пробил головой.

Во время первого пропущенного мяча Шапаренко отклеился от него и сравнял счет. Хотя в одном эпизоде Шкриняр помешал отличиться Мудрику, его совесть не может быть чистой. В конце концов Яремчук легко проскользнул мимо него и забил победный гол". Список антигероев пополнили Куцка, Боженик, Бенеш, Стрелец и Суслов. К слову, лучшим игроком в составе команды Кальцони словацкие фаны признали Станислава Лоботку из Наполи.

"Пропущенный мяч заморозил Словакию"

Sportnet считает, что словаки контролировали матч до гола Шапаренко, а потом команда не выдержала давления. "Мы снова прекрасно начали матч, были активны, хорошо комбинировали, имели хорошие подходы. Ганцко с близкого расстояния пробил в Трубина, украинский голкипер также справился с ударом Гараслина. В конце концов Шранц во второй раз отличился на турнире. Словом, в первом тайме подопечные Кальцони сыграли надежно от обороны и не позволили украинцам создать серьезные моменты.

Все изменилось на 54-й минуте. Украинцам удалась быстрая контратака, Зинченко подал в штрафную на абсолютно свободного Шапаренко, который не оставил шансов Дубравке. Пропущенный гол полностью заморозил словаков. Соперник завладел инициативой и был опасным. Словаки долго не набирали обороты, в основном защищались, и пришло наказание. На 80-й минуте Яремчук, вышедший на замену, с ходу обработал мяч, переиграл Дубравку и принес украинцам победу", – пишет издание.

"Отвратительная атака на украинцев"

Известный журналист Ян Ясенка расстроен не только поражением родной сборной, но и реакцией словацких фанов, которые якобы набросились на Украину. "Поражение еще больше болит, ведь мы сами выпустили это из собственных рук. Важно, что мы до сих пор зависим от себя. Нужно за это держаться. Я поздравляю Украину, ведь получить 3:0 от Румынии и отыграться с 0:1, несмотря на то, что происходит у них дома, заслуживает снятой шляпы.

Заглянул в обсуждение в Фейсбуке под статьями о матче, и оно полно ненависти к Украине. Конечно, есть хейт в отношении наших игроков, Кальцони, всего, что движется и не движется. Но преобладает отвратительная атака на украинцев. Я пытался с душой, но... стыд и грусть".

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