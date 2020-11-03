"Все зависит от того, сколько забьет Барселона. Каталонцы обязаны выигрывать, им очень нужны эти три очка. Что бы ни происходило в каталонском клубе – это Барселона. Динамовцы же ждут матч с Ференцварошем. Единственный матч, к которому нужно готовиться. Нужно обыгрывать Ференцварош, занимать третье место и играть в Лиге Европы.

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Чудес не бывает. Тем более, с таким составом. Если бы еще был нормальный состав, мы бы говорили о каких-то шансы. Я буду болеть, чтобы Динамо много не пропустило. И матч с Шахтером, который ждет киевлян после игры с Барселоной, важнее. Тем более, что после еврокубков наши команды вымученные. Игроки не привыкли играть в таком ритме", – поделился Сабо в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, матч Барселона – Динамо запланирован на завтра, 4 ноября, начало в 22:00.

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