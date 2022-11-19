Ральф Рангник решил даже не начинать информационную войну с Криштиану Роналду, которого недолго тренировал в Манчестер Юнайтед.

Звезда "красных дьяволов" в своем резонансном интервью задел и персону немца. Роналду заявил, что "вообще ничего не знал о Рангнике и был шокирован, как такому человеку доверили руководить большим клубом". Сейчас 64-летний специалист возглавляет Австрию, однако вынужден вспоминать неприятное прошлое.

"Для меня неприемлемо, чтобы тренер выпускал меня на 3 минуты": Роналду – об унизительной провокации Тен Хага

"Мне уже задавали вопрос об этой ситуации. Отвечать Роналду – это не моя забота. Это работа Манчестер Юнайтед", – TMW приводит дипломатичные слова Рангника.

Работу немца на Олд Траффорд действительно трудно назвать успешной – 11 побед, 9 ничьих и 9 поражений в 29 матчах. Манчестер Юнайтед вылетел из ЛЧ на стадии 1/8 финала, а в АПЛ едва удержался на шестой строчке.

"Я не уважаю Тен Хага": Роналду дал взрывное интервью – звезда Ман Юнайтед чувствует себя преданным