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"Отвали от Криштиану": журналист вспомнил, как чуть не подрался с Фергюсоном из-за Роналду

11:44 - Читати українською
"Отвали от Криштиану": журналист вспомнил, как чуть не подрался с Фергюсоном из-за Роналду
Роналду и Алекс Фергюсон / фото из открытых источников

Британский журналист Джефф Шривз рассказал, как поссорился с легендарным сэром Алексом Фергюсоном из-за любви Криштиану Роналду к симуляциям.

"Самый большой спор с сэром Алексом возник из-за Криштиану Роналду, который заработал пенальти в матче с Мидлсбро.

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У нас разгорелся огромный спор, который мог выйти из-под контроля в подтрибунном тоннеле. Фергюсон хотел разобраться со мной физически, но не смог, ведь вмешались другие люди и разняли нас. Ферги сказал мне отвалить от Роналду (в нецензурной форме), а я ответил: "Не разговаривайте со мной так, если хотите разобраться цивильно".

Ферги был прав, а я – нет, и я обратился к нему с этой мыслью. Мы разобрались с ним очень быстро, и это больше никогда не упоминалось", – приводит слова Шривза Daily Mirror.

Напомним, Криштиану Роналду выступал за Манчестер Юнайтед с 2003 по 2009 годы, где стал звездой мирового масштаба.

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Видео эпизода, из-за которого произошел спор:

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Теги
Криштиану Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Алекс Фергюсон
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