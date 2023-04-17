Украинский полузащитник Александр Зинченко пропустил поединок 31-го тура против Вест Хэма, а его команда неожиданно потеряла два очка на ровном месте.

Лондонский Арсенал в погоне за чемпионством АПЛ заметно притормозил – "канониры" не могут выиграть уже второй матч подряд. И если в поединке с Ливерпулем (2:2) Зинченко и Ко, скорее, добыли очко, то игре с Вест Хэмом (2:2) умудрились растерять преимущество, выигрывая по ходу встречи 2:0.

Сможет ли Арсенал удержать преимущество в чемпионате, что происходит с лидерами лондонцев и насколько повлияло на результат с "молотками" отсутствие Александра Зинченко? Об этом и не только смотрите в нашем новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".