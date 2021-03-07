"Кубковый матч киевлян посреди недели? Не думаю, что это нам поспособствует, ведь у Динамо длинная скамейка запасных. Тем более, что после победы над неудобным соперником, они находятся в приподнятом настроении.

Шиндер не видит ничего плохого в дополнительном "стимулировании" на Динамо

Динамо и Шахтер безоговорочные лидеры? Отвечу утвердительно. Разве что Заря подтянулась к ним. Остальные команды – примерно одного уровня. Взять, например, тот же Минай, мы хоть и находимся среди аутсайдеров, однако в конце первой части чемпионата на равных сыграли с Десной и Ворсклой, которые были среди лидеров.

Что поможет достичь положительного результата? Учитывая наше турнирное положение, когда отступать дальше некуда, с мотивацией не должно быть проблем. Также постараемся доказать, что игровая дисциплина бьет класс. И фарт нам не помешал", – отметил Шиндер в комментарии Команда 1.

К слову, противостояние Миная и Динамо состоится 7 марта, начало встречи в 14:00.

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