"Вчера появились сообщения о предстоящей отставке. Со мной никто не говорил об этом. Я никогда не отступал и не иду сегодня. Но клубу нужно принять некоторые решения, основываясь на многих компонентах.

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Мы не можем ставить перед собой чемпионские цели. Потому я вижу три пути. Первый – искать усиление, топ-футболистов, которые смогут сразу поднять уровень нашей команды. Или же мы стремимся к омоложению склада. В этом смысле нам нужно ценить таких игроков, как Джорджо Скальвини и Тен Копмейнерс.

Другой способ – делать или мало, или совсем ничего, оставаться там, где мы есть, и говорить: "Хорошо, двигаемся дальше". Решения должны быть приняты по этим трем философиям", – цитирует Гасперини La Gazzetta dello Sport .

Напомним, кампанию 2021/22 бергамаски завершили на восьмой строчке турнирной таблицы Серии А и остались без еврокубков впервые за несколько лет. Контракт Джан Пьеро рассчитан еще на два сезона.

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