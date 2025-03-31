"Калитея публично заявляет, что действия судьи Христоса Вергетиса во вчерашнем (субботнем, – прим.) матче против Волоса в первом туре плей-офф Суперлиги являются либо случаем грубой некомпетентности, либо вопиющей коррупцией, что в любом случае является позором для Суперлиги. Это всего лишь последний пример того, что клубу пришлось пережить в этом сезоне", – заявил президент афинского клуба Тед Филипакос.

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Поскольку в последние годы греческая лига регулярно подвергалась подозрениям в коррупции, афинский клуб Калифея решил принять меры.

Мы больше не можем молчать перед лицом реальности. Самые влиятельные фигуры и актеры в этом виде спорта заявляют о своей патриотичности, поэтому трудно понять, почему их устраивает такая ситуация. Мы отстали от других европейских чемпионатов на 30 лет. Прошу ответственного за судейство в Греции Стефана Ланнуа принять меры", – добавил Филипакос.

Калитея занимает предпоследнее пятое место в турнирной таблице среди шести команд, сражающихся за спасение. Цвета команды защищает 40-летний Матьё Вальбуэна.

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