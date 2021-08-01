"Непростая игра. В первую очередь сказался время начала игры – 17:00. Ребятам было жарко, причем даже в тени. Нужно было потерпеть, и в нужный момент решить судьбу матча. Там, где нужно было пробивать или делать прострел – передерживали мяч. В целом, контролировали игру, но пропускали контратаки соперника. Знали о том, что Мариуполь скоростная команда.

Победа черниговцев с привкусом скандала в видеообзоре матча Мариуполь – Десна – 1:2

У Цымбалюка, возможно, мышечная травма. Решили перестраховаться и заменить его. Жук неудачно вошел в игру, поэтому сделали обратную замену. Впереди не добавил и в обороне надежнее не стало. Пришлось сделать перестановки и выпустить атакующих игроков, чтобы попытаться выиграть.

Не видел, забил Безбородько из офсайда или нет. Возможно, какой-то минимальный был. Я вспоминаю игру прошлого сезона в Мариуполе. Вспомните, кто был главным героем матча, который много значил для нас. Отомстили и забыли", – поделился Рябоконь в комментарии телеканалу Футбол.

Отметим, что Десна победила Мариуполь (2:1) благодаря противоречивому голу на последних минутах. Черниговцы набрали 6 очков, став лидером первенства вместе с Шахтером.

Десна на последних минутах вырвала скандальную победу над Мариуполем – решающий гол забили из офсайда