"Отойди, сейчас будет гол": Михайличенко вспомнил курьез перед победным голом в ворота Шахтера

Защитник Зари Богдан Михайличенко поделился эмоциями после поединка 23-го тура УПЛ против Шахтера (1:0).

"Кстати, в момент моего гола даже произошел забавный эпизод. В том месте, где я должен был находиться на подборе, перед подачей углового стоял рефери. Я ему сказал:" Отойди, сейчас будет гол ".

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Так вот, как раз был сильный ветер, Юрченко подавал угловой правой ногой от ворот. В этот момент я подумал, что мяч может отскочить ко мне. Так и получилось. Мне оставалось только пробить. Мяч здорово лег на ногу, и удар получился как раз по воротам, а не на трибуну позади них", – поделился Михайличенко в интервью UA-Футбол.

Напомним, Заря минимально обыграла Шахтер (1:0) благодаря классному голу Михайличенко. Эта победа позволила луганчанам подняться на вторую позицию УПЛ.

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