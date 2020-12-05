Не каждый бывший футболист высокого уровня способен стать хорошим тренером. Похоже, так случилось и с экс-голкипером испанской Барселоны Виктором Вальдесом, который сейчас работает с Ортой.

Бывший форвард Орты Серхио Морено раскритиковал методы работы бывшей звезды "блаугранас" в интервью BeSoccer.

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"Это Виктор Вальдес, а не игроки Орты, потерял форму и демонстрирует неудачную игру. Он относился ко мне, как к дерьму. Однажды он в спортзале подошел ко мне, Адри и Коро и сказал, что больше не рассчитывает на нас, поскольку представлял, что мы другие в футбольном плане.

Он думает, что играет в FIFA, а мы не игроки, а карточки или пешки. Сейчас в раздевалке царит напряжение, люди не играют на максимуме. Есть команда, которая борется, но это не заслуга тренера. Я никогда не знал, во что мы играем под его руководством. В один день я был пешкой, в другой – слоном, на третий – сидел на трибунах", – заявил нападающий.

Отметим, что Виктор Вальдес возглавил Орту весной. Под его руководством команда идет в подгруппе выбывания своей группы Терсеры.

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