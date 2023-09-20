"Трансфер Зинченко в Арсенал? Если я убедил его перейти, значит он должен что-то подарить мне, да? Шучу. Я был в Манчестере вместе с семьей, и на следующий день должен был приехать в Лондон на машине. Эду написал мне, что они едут к Зине домой, поэтому я могу к ним присоединиться, если хочу, и я сказал: "Хорошо".

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Он был удивлен. Я просто сказал: "Зина, ты должна принять решение, как я". Он ответил: "Не знаю, надо сначала поговорить с женой". Но в итоге он согласился. Думаю, если вы спросите его об этом, то он ответит, что принял правильное решение.

Я счастлив, если немного помог ему в этом, потому что он мне нравится как игрок, как человек. Я отношусь к нему как к брату и очень рад, что он пришел", – поделился Жезус на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что Зинченко, как и Габи Жезус, стал игроком Арсенала летом 2022 года. За украинца заплатили 35 млн евро.

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