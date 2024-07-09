"Вы пытаетесь настроить игру, которая поможет вам выиграть. Наша модель близка к модели красивого шоу. Мы очень привлекательная команда, но хотим победить. Должны быть привлекательными, но также должны быть практичными.

"Мне плевать на это": Дешам ответил шведскому журналисту на критику игры сборной Франции

Франция? Что я ценю и анализирую, так это потенциал. И он исключительный, фантастический. У них есть игроки высочайшего уровня и очень хорошая команда. Я всегда получаю удовольствие от футбола. Он мне не надоедает. У нас разные стили.

Мбаппе – исключительный игрок, но мои игроки – лучшие. Попробуем максимизировать потенциал нашей команды. У нас есть очень быстрые игроки, которые умеют играть один в один, и это приближает нас к цели. У нас много реестров.

Килианы тот тип игроков, которые непредсказуемы. Их уровень, 50 процентов, может быть на 100 процентов выше, чем у кого-либо другого. Они могут позволить себе роскошь не выходить на матч и двумя действиями выиграть его. Мбаппе – супергений и трещина, как и другие игроки сборной Франции. Мы постараемся минимизировать их условия, независимо от того, кто будет на поле. Я слепо верю в свою команду.

Мората? Мы полностью и абсолютно согласны с тем, что он говорит. Отношение к нему абсолютно несправедливое. Он является примером во всем. Я поддерживаю его как футболиста и как человека. Он наш капитан, и мы его полностью поддерживаем", – цитирует Marca Луиса де ла Фуэнте.

Напомним, что полуфинал Евро-2024 между Францией и Испанией запланирован на 9 июля. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Испания – Франция: анонс полуфинала Евро-2024