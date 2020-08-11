Видмер: Базель уверен, что может пройти Шахтер

"Это необычная, уникальная ситуация. Но для нас ничего не меняется. Мы гордимся нашими результатами и уверены, что можем пройти дальше. Поэтому мы сюда приехали. У нас отличная команда, мы наслаждаемся пребыванием здесь. Надеюсь, как можно больше останемся в Германии, настроение в команде замечательное.

Шахтер – Базель: предматчевая пресс-конференция Марселя Коллера

Трудно найти объяснение, почему Базель в этом году очень хорошо играет в Лиге Европы. Мы к каждой игре подходим очень серьезно, хотим победить. Не знаю, почему мы в Лиге Европы играем лучше, чем в чемпионате. Возможно, потому что команды в еврокубках тоже играют в атакующий футбол, и у нас есть больше свободных зон, мы больше контратакует. Мы к каждой игре подходим с максимальной самоотдачей, не имеет значения, с кем мы играем", – цитирует Видмера пресс-служба Базеля.

Напомним, четвертьфинальная встреча Лиги Европы между донецким Шахтером и Базелем состоится в Германии 11 августа, начало в

Базель: тотальний регрес і хаос, тренер на волосині, єврокубковий контраст – хто стоїть на шляху Шахтаря до півфіналу ЛЄ