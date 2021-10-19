Лиссабонцы еще в первом тайме обеспечили себе комфортное преимущество. Им даже помог Домагой Вида, сыграв рукой в ​​собственной штрафной. Незадолго до перерыва Бешикташ усилиями Алекса Тейшейры, казалось, немного оживил интригу. Бывший игрок Шахтера забил действительно шедевральный гол, но забрался в минимальный офсайд.

Спортинг разбил Бешикташ, набрав первые очки в ЛЧ – дубль Коатеса, отмененный шедевр экс-звезды Шахтера, ужас Виды и Ко

Во втором тайме ярких событий было куда меньше. Лишь в конце матча гости довели дело до разгрома. Как итог, Спортинг набрал первые очки в групповом турнире, поднявшись на чистое 3 место. Бешикташ проиграл все три матча и замыкает квартет C.