Краснопир должен был выводить Оболонь вперед уже на 3-й минуте, когда вышел один на один с Пастом, обыграл его, но пробил слишком слабо. Впоследствии форвард Оболони с близкого расстояния расстреливал ворота Вереса, но пробил неуклюже. Еще до середины тайма "пивовары" могли вести с разгромным счетом, но мяч упорно не лез в ворота.

Оболонь расписала ничью с Вересом, покинув зону переходных матчей

Гайдучек огрызнулся на 33-й минуте ударом с близкого расстояния – Рыбка спас. Перед свистком на перерыв Краснопир чудом не сумел замкнуть навес Груши в пустые ворота.

Упустил свой очередной 100%-ный шанс после отдыха и Гайдучик. В середине второй сорокапятиминутки форвард Вереса все-таки забил после парного выхода один на один, но арбитр сигнализировал об офсайде в центре поля. Оболонь должна была побеждать, потому что в конце встречи создала ряд опасных моментов, но матч так и завершился с нулями на табло.