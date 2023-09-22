Отмененный гол Вереса в видеообзоре матча с Оболонью
В поединке 8-го тура УПЛ Оболонь на своем поле расписала ничью с Вересом (0:0). Смотрите видеообзор встречи на "Футбол 24".
Краснопир должен был выводить Оболонь вперед уже на 3-й минуте, когда вышел один на один с Пастом, обыграл его, но пробил слишком слабо. Впоследствии форвард Оболони с близкого расстояния расстреливал ворота Вереса, но пробил неуклюже. Еще до середины тайма "пивовары" могли вести с разгромным счетом, но мяч упорно не лез в ворота.
Оболонь расписала ничью с Вересом, покинув зону переходных матчей
Гайдучек огрызнулся на 33-й минуте ударом с близкого расстояния – Рыбка спас. Перед свистком на перерыв Краснопир чудом не сумел замкнуть навес Груши в пустые ворота.
Упустил свой очередной 100%-ный шанс после отдыха и Гайдучик. В середине второй сорокапятиминутки форвард Вереса все-таки забил после парного выхода один на один, но арбитр сигнализировал об офсайде в центре поля. Оболонь должна была побеждать, потому что в конце встречи создала ряд опасных моментов, но матч так и завершился с нулями на табло.