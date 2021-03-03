Несмотря на статус андердога, именно Верес первым вышел вперед. На 18-й минуте Михаил Шестаков уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Верес – Заря: арбитр не засчитал гол в ворота луганчан – спорное решение в матче Кубка Украины

Правда, Заря отыгралась уже семь минут спустя. Это Дмитрий Иванисеня хорошо сориентировался после отскока на подаче со штрафного и добил мяч в пустые ворота. А на 51-й произошел самый спорный эпизод поединка: Шестаков из пределов штрафной переправил мяч в ворота луганчан, но лайнсмен зафиксировал неоднозначный офсайд. Дальше ровенчан голом добил Владислав Кочергин, убежавший от защитника и пробивший точно в угол метров с 25-ти.

Заря вышла в полуфинал Кубка Украины благодаря волевой победе над Вересом с привкусом скандала