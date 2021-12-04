Перед решающим матчем группового этапа Лиги чемпионов против киевского Динамо Бенфика встретилась в лиссабонском дерби со Спортингом. Подопечные Жорже Жезуса на своем поле уступили сверхпринципиальному сопернику со счетом 1:3. Гол престижа был забит лишь на шестой добавленной минуте, однако все могло сложиться по-другому, если бы арбитр не отменил гол, к которому приложил ногу Роман Яремчук.

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Украинский легионер появился на поле после перерыва и на 80-й минуте фактически создал голевой момент. Украинец получил мяч у ворот соперника, ворвался с ним в штрафную, прошел почти до линии и с правого фланга прострелил на Дарвина Нуньеса, который замкнул сферу в пустые ворота. Однако арбитр поединка Соареш Диаш воспользовался помощью VAR и гол не засчитал. Помешал взятию ворот шестисантиметровый (!!!) офсайд, в который залез Яремчук.

Напомним, уже в среду, 8 декабря, команда украинца примет Динамо. Киевляне потеряли любые шансы на евровесну, так что этот поединок будет для "бело-синих" матчем престижа. Начало встречи в 22:00.

Бенфика перед матчем с Динамо уступила Спортингу в сверхпринципиальном дерби – Яремчук снова не забил