toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига Европы
ШАХТЕР - БАЗЕЛЬ ЛИГА ЕВРОПЫ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Отмененные голы, удары в штанги и победный пенальти в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Копенгаген

09:31 - Читати українською
Отмененные голы, удары в штанги и победный пенальти в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Копенгаген
Манчестер Юнайтед – Копенгаген – видеообзор матча

Манчестер Юнайтед лишь в компенсированное время победил Копенгаген на стадии 1/4 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

94’ Бруну Фернандеш
 
94’ Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед владел преимуществом на протяжении всего матча, однако нефарт и роскошная игра голкипера датчан Юнссона помешали "красным дьяволам" забить в основное время. Марсьяль и Фернандеш били в штанги, голы Рашфорда и Гринвуда отменяли из-за офсайдов. Команда Сульшера и сама могла пропустить, если бы игроки Копенгагена были более точными при завершении своих редких контратак.

Манчестер Юнайтед в экстра-тайме дожал Копенгаген и вышел в полуфинал Лиги Европы

Судьба встречи решилась в первые минуты экстра-таймов. Арбитр назначил пенальти, увидев нарушение против Марсьяля. К мячу подошел Фернандеш и мощно пробил в левый от себя угол – 1:0.

blog_ava
Главные новости футбола 10 августа: первый трансфер Динамо при Луческу, определились два полуфиналиста Лиги Европы
07:00
7298
Теги
Лига Европы Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Копенгаген Копенгаген Видеоновости Манчестер Юнайтед - Копенгаген
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
16
мин
Вулверхэмптон
22:00
Севилья
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?