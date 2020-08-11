Отмененные голы, удары в штанги и победный пенальти в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Копенгаген

Манчестер Юнайтед лишь в компенсированное время победил Копенгаген на стадии 1/4 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

Манчестер Юнайтед владел преимуществом на протяжении всего матча, однако нефарт и роскошная игра голкипера датчан Юнссона помешали "красным дьяволам" забить в основное время. Марсьяль и Фернандеш били в штанги, голы Рашфорда и Гринвуда отменяли из-за офсайдов. Команда Сульшера и сама могла пропустить, если бы игроки Копенгагена были более точными при завершении своих редких контратак.

Манчестер Юнайтед в экстра-тайме дожал Копенгаген и вышел в полуфинал Лиги Европы

Судьба встречи решилась в первые минуты экстра-таймов. Арбитр назначил пенальти, увидев нарушение против Марсьяля. К мячу подошел Фернандеш и мощно пробил в левый от себя угол – 1:0.