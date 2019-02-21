Отложили рассмотрение дела Олимпика, надо изучить новые детали, – заместитель председателя апелляционного комитета

Заместитель председателя апелляционного комитета Ярослав Попруга прокомментировал повторное рассмотрение дисквалификации молодежных команд Олимпика за участие в договорных матчах.

"По мнению Олимпика есть вновь открывшиеся обстоятельства, по которым апелляционный комитет может принять другое решение.

Гельзин подтвердил, что апелляционный комитет принял иск Олимпика о дисквалификации молодежных команд

Сейчас апелляционный комитет отложил рассмотрение дела, ведь Олимпик предоставил материалы, которые нам необходимо изучить. После перерыва будем принимать решение.

Рассматриваем вопрос, являются ли эти доказательства, которые дает Олимпик, вновь открывшимися. Если да – мы будем пересматривать это дело", – сказал Попруга Футбол NEWS.

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