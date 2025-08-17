Портал Voce Giallorossa традиционно оценил игру каждого футболиста Ромы в контрольном матче с саудовским Неомом (2:2).

Главный редактор Voce Giallorossa Алессандро Кардуччи не считает игру Довбыка в матче с саудовцами провальной. Артем вышел на замену в перерыве вместо Эвана Фергюсона и успел нанести один удар по воротам соперника.

Рома не смогла одолеть новичка саудовской лиги – Довбык снова не убедил

"Отличился, когда после полученного паса от Бальданци прикрыл мяч корпусом, развернулся и нанес удар. Мяч прошел рядом со штангой. 6 баллов", – резюмировал Кардуччи.

Пауло Дибала получил от журналиста "пятерку" со следующей характеристикой: "Он явно отстает в физической форме, пропускает несколько легких передач. Вполне естественно, учитывая его возвращение после длительной травмы".

Конкурент Довбика Фергюсон получил 5,5 балла: "Начинает хорошо, но с течением минут теряет форму. Не блестяще".

