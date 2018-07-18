Открытое письмо Далича оказалось фейком

Обращение к хорватской власти от имени наставника сборной Хорватии Златко Далича оказалось фейком.

Текст письма был опубликован на сайте dalicom.eu 14 июля накануне финального поединка сборной Хорватии против Франции. Обращение было подписано именем местного журналиста Ивана Премужича.

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Премужич выдал материал якобы со слов Златко Далича. В письме было обращение к хорватской властной верхушки, которая довела страну до нищеты, а также просьба не пиариться политикам на успехах хорватской сборной.

Кроме этого, было отмечено, что всех призовые, которая национальная команда получила от ФИФА за участие на ЧМ-2018 будут пожертвований на отдых хорватским детям.

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