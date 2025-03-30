"Была ситуация летом, это после Олимпиады меня вызвали в молодежку. Точнее, это было в сентябре, мы играли матчи с Сербией и Ирландией, и перед матчем против Сербии закрылось трансферное окно. Летом оно же больше, чем зимой, поэтому там был большой промежуток времени.

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И за два дня до игры меня набирает мой агент и говорит: "Ты хочешь в Динамо?". Ну у меня сначала ступор, я не знал, что говорить, но об этом никто не знает, наверное. Я это никому также и не говорил. Да, я сказал что да, я хочу в Динамо, но там оставалось два дня до закрытия трансферного окна, и так получилось, что не успели.

Точнее, Игорь Суркис был не в стране, поэтому это было трудно осуществить. Там оставались считанные часы, и этот трансфер не состоялся", – сказал Крупский для YouTube-канала Динамовец.

Напомним, в январе защитник молодежной сборной Украины также имел предложение от Шахтера, однако подписал контракт с Металлистом 1925, который сейчас выступает в Первой лиге. Сумма трансфера составила 3 миллиона евро.

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