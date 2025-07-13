Форвард Реала Эндрик принял решение относительно своего будущего в команде после очередной травмы, которая может выбить его из игры на два месяца. Как сообщает AS, бразильский форвард останется в Мадриде, хотя ранее рассматривал вариант ухода из-за недостатка игрового времени.

Ювентус хочет арендовать Эндрика – Реал не против

В своем дебютном сезоне под руководством Карло Анчелотти 18-летний нападающий вышел в стартовом составе лишь 8 раз, но сумел забить 7 голов. Несмотря на это, его место в команде остается под вопросом – особенно учитывая взлет Гонсало Гарсии, который отметился 4 голами на Клубном чемпионате мира-2025 и стабильно попадает в старт.

Эндрик уже привлекал внимание Ювентуса, Марселя и ПСВ, которые рассматривали его как вариант аренды на сезон 2025/26, однако новая травма подколенного сухожилия снова изменила ситуацию. Как отмечает источник, футболист получил рецидив повреждения, которое впервые получил в матче против Севильи.

Теперь существует вероятность, что Реал вынужден будет расстаться с Гарсией, а не с Эндриком, который останется в клубе из-за сложностей с трансфером. Форвард стремится получить больше игрового времени в сезоне 2025/26, ведь мечтает попасть в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира-2026.

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