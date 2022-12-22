ФИФА определила 7 вратарей, претендующих на награду по итогам 2022 года.

– Тибо Куртуа (Реал, Бельгия): выиграл Лигу чемпионов с Реалом, став лучшим игроком финала; чемпион Испании; выиграл трофей Яшина от France Football.

– Доминик Ливакович (Динамо Загреб, Хорватия): бронзовый призер ЧМ-2022; выиграл для Хорватии две серии пенальти на Мундиале; 11 сейвами остановил Бразилию.

– Эмилиано Мартинес (Астон Вилла, Аргентина): чемпион мира; в сериях пенальти победил Нидерланды и Францию, после чего безобразно отпраздновал триумф и просил минуту молчания для Мбаппе.

– Майк Меньян (Милан, Франция): выиграл чемпионат Италии; на Мундиаль не поехал из-за травмы.

– Ясин Буну (Севилья, Марокко): вместе со сборной сотворил главную сенсацию в Катаре.

– Алиссон (Ливерпуль, Бразилия): финалист Лиги чемпионов.

– Мануэль Нойер (Бавария, Германия): взял Бундеслигу; плохо выступил на ЧМ-2022; сломал ногу, катаясь на лыжах.

Церемония награждения лучших от ФИФА состоится 27 февраля 2023-го. В прошлом году награду выиграл Эдуар Менди.