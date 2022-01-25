"Время играет против ПСЖ. По моему опыту, чем дольше вы пытаетесь продлить контракт с игроком, тем сложнее это становится.

"Мбаппе останется в ПСЖ", – экс-защитник Реала не верит в трансфер форварда в Мадрид

ПСЖ не может продлить контракт с Мбаппе уже полтора года. Он незаменим для их стиля игры. Но времени осталось мало и теперь он может подписать контракт с любым клубом.

ПСЖ получил хорошее предложение от Реала. Отказаться от 180 млн евро – даже для ПСЖ это слишком.

Когда они отказались от таких денег, они сказали себе: "Нам нужно провести отличный сезон, поскольку у нас есть Месси, и мы не можем позволить себе потерять Мбаппе", или решили, что им удастся убедить его остаться", — сказал Венгер для Canal+.

Действующий контракт Мбаппе с парижанами истекает летом. По слухам, Килиан продолжит карьеру в Реале.

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