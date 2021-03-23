Карьера 28-летнего вратаря не слишком впечатляла – Плевлица, Рудар, Ибар, Грбаль, Металац и Раднички. В январе этого года возник вариант на Мальдивах, и Милан без особых раздумий подписал контракт с Иглз.

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"Для меня это был замечательный опыт – новая райская жизнь, люди, культура, все отличалось от Европы. Игроки приняли меня хорошо, и я вписался в команду. Я провел девять матчей, а потом чемпионат был прерван из-за количества зараженных.

Клуб заказал вакцину от коронавируса, чтобы вводить ее игрокам и персоналу. Это была AstraZeneca, которую я не хотел получать. Из четырех иностранцев в клубе трое не хотели принимать вакцину. Клуб начал шантажировать нас, но мы не поддались. Местным ребятам пришлось согласиться, а 90% иностранцев просто выкинули из клуба", – цитирует Еловаца Telegraf.rs.

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