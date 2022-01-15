"Я в сборной Украины? Пока контакта не было. Надеюсь, когда-нибудь этот момент настанет, ведь для меня мечта сыграть за сборную своей страны.

Милованов оценил шансы сборной Украины на выход на ЧМ-2022

Хочу сказать, что отказался от испанского гражданства, на случай, если мне позвонит главный тренер. Честно говорю, что я не знаю Петракова, но все мне о нем говорят очень хорошо", – сказал Милованов в комментарии YouTube-каналу vZbirna.

Напомним, Богдан – родом из Луганска. В Испанию перебрался в пятилетнем возрасте. Занимался в академиях Атлетико и Хетафе. На взрослом уровне выступал за Гранаду, Сан-Себастьян, а в 2018 году перешел в Спортинг. В текущем сезоне провел за хихонцев 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

За молодежную сборную Украины Милованов дебютировал в марте 2019-го и провел за "сине-желтых" 7 поединков.

Шевченко міг перемогти Мілан лише за однієї умови – українець наближається до божевільного "джекпоту"