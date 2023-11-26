Бывший наставник СК Днепр-1 Александр Кучер признался, почему до сих пор остается без работы.

"Ничего не изменилось – нахожусь дома, с семьей. Ничего нового не случилось. Ждем, может будут какие-то варианты и тогда, возможно, приму предложение, если будет конкретика.

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Я не могу сказать, что были конкретные предложения. Мне звонили и говорили, что есть такие варианты. Однако я отказался. На сколько они были конкретны? Не могу сказать. Я не рассматривал такую работу. Я не хочу говорить, что это за клубы. Мне напрямую звонил человек и предлагал. Один грузинский, другой греческий клубы. Интересовались из-за рубежа", – сказал Кучер в комментарии НВ.

Напомним, 41-летний специалист в прошлом сезоне впервые в истории завоевал с СК Днепр-1 серебряные медали, однако провалил старт нынешнего первенства и 20 августа подал в отставку.

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