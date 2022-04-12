Шведский форвард Деян Кулусевски очень мощно начал карьеру в Англии. Этому поспособствовали некоторые неигровые моменты.

Кулусевски зимой перешел из Ювентуса в Тоттенхэм на правах аренды и сразу отлично проявил себя – 3 гола и 6 ассистов за 11 матчей. Похожие показатели швед выбил за полтора сезона в Ювентусе, где многих разочаровал. Daily Mail раскрывает секрет прогресса.

Деян по советам Антонио Конте полностью отказался от сладостей и газированных напитков, а также избавился от привычки постоянно жевать жвачку. Он вообще не употребляет алкоголь, а пьет только холодную негазированную воду и протеиновые напитки.

Кулусевски также начал регулярно практиковать йогу, а видеоигры заменил чтением книг. Деян любит сесть за книгу прямо перед матчем. Любимые авторы: Пауло Коэльо и Робин Шарма. К нему часто приезжает девушка, с которой футболист завел собаку. Прогулки с псом – еще один совет тренеров.

Швед легко адаптировался в раздевалке Тоттенхэма благодаря хорошему знанию языков. Кулусевски свободно владеет шведским, итальянским, английским, македонским и немного немецким.

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